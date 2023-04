Apple a l’habitude d’expédier ses nouveaux smartphones depuis les usines en Chine, mais cela va changer avec l’iPhone 15 puisque le groupe expédierait certains modèles depuis l’Inde selon Bloomberg. C’est la première fois que l’Inde va en partie s’occuper des iPhone au lancement.

Les boîtiers de l’iPhone 15 auraient commencé à être fabriqués en Inde par des fournisseurs locaux tels que Jabil, qui assemble déjà les boîtiers des AirPods et prévoit d’étendre ses activités à l’Apple Pencil à l’avenir. L’iPhone 15 Plus, l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max continueront d’être fabriqués exclusivement en Chine.

Pour rappel, Apple a rencontré des problèmes de contrôle de qualité avec certains fournisseurs indiens, limitant les fabricants à certains modèles et coloris. Au début de l’année, il a été rapporté que seul un boîtier d’iPhone sur deux sortant de la chaîne de production de Tata en Inde était en assez bon état pour être envoyé à Foxconn pour l’assemblage. Ce rendement de 50% était particulièrement faible pour la plupart des opérations de production et allait à l’encontre des objectifs d’Apple en matière de fabrication zéro défaut et d’environnement.

Reste à savoir maintenant quelle sera la part des iPhone 15 qui seront expédiés depuis l’Inde au lancement. Il est possible que les expéditions depuis les usines chinoises restent majoritaires. Malgré tout, on voit bien qu’il y a du changement chez Apple, avec la société qui cherche à moins dépendre de la Chine.