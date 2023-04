C’était annoncé : Samsung Display a lancé une action en justice contre le fabricant chinois d’OLED BOE, peu de temps après que l’analyste Ming-Chi Kuo ait prédit que BOE dépasserait Samsung pour les commandes d’écrans OLED destinés à l’iPhone 15 et 15 Pro. Le géant coréen avait par ailleurs déjà intenté une action en contrefaçon de brevet (sur des panneaux OLED) contre des fabricants de composants américains. Samsung a également demandé à la justice que 17 grossistes américains de pièces, dont Captain Mobile Parts, E-Tech Parts Plus, Gadget Fix, Injured Gadget et DFW Cell Phone & Parts, ne puissent plus utiliser certaines pièces ainsi que des panneaux d’affichage externes, sur la base de l’article 337 de la loi des douanes des États-Unis.

Ce coup de force est peut-être en train de payer : BOE, le plus grand fabricant chinois de composants d’affichage, a attiré l’attention de l’intransigeante ITC. L’International trade center vient en effet de lancer une enquête concernant la plainte en contrefaçon déposée par Samsung Display. Pour certains analystes, la manoeuvre de Samsung vise bel et bien à empêcher BOE de fournir des écrans d’iPhone à Apple, et ainsi de rester le principal fournisseur d’Apple pour ce type de composant. La stratégie a peut-être déjà fonctionné puisqu’Apple aurait privilégié Samsung pour la production des écrans des iPhone 15.