Apple avait utilisé deux technologies de générations différentes pour les écrans OLED des iPhone 14. Seuls les iPhone 14 Pro avaient eu le droit à la dernière en date. Avec les iPhone 15, tous les modèles seront logés à la même enseigne.

The Elec rapporte que pour les iPhone 14 et iPhone 14 Plus, Apple a utilisé la technologie d’écrans OLED de Samsung qui a pour nom M11. Pour les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro, ce fut la technologie M12, qui était la dernière en date. Avec les iPhone 15, tous les modèles s’appuieront sur la technologie M12. Samsung l’utilisera aussi pour son futur smartphone pliable Galaxy Z Fold 5.

Il est bon toutefois de noter qu’il y aura des différences entre les modèles Pro et non-Pro. Les iPhone 15 Pro auront le droit à une dalle LTPO, ce qui permettra notamment d’avoir ProMotion, à savoir le taux de rafraîchissement variable entre 1 Hz et 120 Hz. Aussi, on retrouvera une nouvelle fois la fonction d’écran toujours allumé (Always On Display) pour avoir en permanence des informations sur l’écran de verrouillage. Les modèles non-Pro n’auront ni l’un ni l’autre.

Qu’en sera-t-il pour l’avenir ? Samsung prépare la technologie M13, pour lui et d’autres fabricants de smartphones, mais Apple ne va visiblement pas s’en servir et passerait directement à la version M14 avec les iPhone 16 prévus en 2024.

Dans la foulée, The Elec en profite pour indiquer que Samsung devrait récupérer la production d’écrans OLED pour les iPhone 15 qui était au départ réservée à BOE. Le groupe chinois a rencontré plusieurs difficultés autour de la Dynamic Island, ce qui a poussé Apple à se séparer de lui au lancement.