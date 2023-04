C’est une séquence décidément très « verte » que vient de conclure Apple en cette fin de semaine. Après un bilan « fournisseurs » et un second versement de 200 millions de dollars au Restore Fund for Carbon Removal, Apple annonce qu’il souhaite désormais faire fabriquer les batteries de ses produits avec du cobalt à 100% issu des filières du recyclage.

Au vu des centaines de millions d’appareils concernés (iPhone, iPad, MacBook, AirPods, Apple Watch), et des conditions d’extraction souvent effroyables (principalement issu de mines du Congo), cette annonce est tout sauf anodine. Apple deviendrait ainsi le premier gros fabricant de la tech à ne plus passer par ces filières d’extraction toujours honteuses (et ce même si le californien avait été félicité par Amnesty International pour ses procédures de traçage de sa filière d’extraction de terres rares).

L’objectif d’Apple est donc à la fois ambitieux… et urgent : Apple vise en effet les 100% de cobalt recyclé à l’horizon 2025, alors même que pour l’instant seul le quart du cobalt utilisé est issu du recyclage. Pour d’autres matériaux, l’effort est déjà payant : les aimants utilisés dans les produits Apple proviennent à 73% du recyclage et l’étain devrait passer en deux ans à peine de 38% à 100% de matériaux recyclés ! Au final, 20% de l’ensemble des composants, de l’emballage au produit, sont issus de la filière du recyclage. C’est encore insuffisant, mais aucun autre géant de la tech ne fait mieux aujourd’hui.