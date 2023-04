Apple TV+ n’arrive toujours pas à s’imposer, qu’importe le pays. Cela se confirme une nouvelle fois aujourd’hui avec la part de marché du service qui a stagné à 6% aux États-Unis lors du premier trimestre de 2023 selon JustWatch.

La part de marché d’Apple TV+ était déjà de 6% en 2022 aux États-Unis. En France, les dernières données en date (quatrième trimestre de 2022) montrent que la part a été de 3%. Là encore, ça stagne, ça n’a pas bougé au fil des trimestres.

Concernant les États-Unis, le reste du marché a évolué puisque Netflix n’est plus la plateforme la plus utilisée. En effet, c’est Amazon Prime Video qui est désormais à la première place avec une part de 21%. Netflix est deuxième avec 20%. Disney+ suit derrière avec 15%. HBO Max n’est pas loin avec 14%. On retrouve ensuite Hulu (11%), Paramount+ (7%), Apple TV+ (6%) et les autres (6%). D’ailleurs, Paramount+ est maintenant devant Apple TV+.

Est-ce étonnant de voir Apple TV+ qui stagne au fil des trimestres ? Oui et non. Certes, le service arrive à avoir de plus en plus de films et séries originaux. Mais dans le même temps, cela reste très faible par rapport à Netflix, Amazon Prime Video et Disney+. À cela s’ajoute l’absence d’une application sur Android, ce qui est assez impressionnant étant donné qu’il s’agit du système d’exploitation le plus utilisé au monde. Mais si l’on croit une fuite, l’application en question est en cours de développement.