La keynote d’ouverture de la WWDC 2023 le 5 juin prochain sera l’occasion d’avoir plusieurs nouveautés logicielles (iOS 17, macOS 14, etc) et également matérielles (casque AR/VR) avec notamment de nouveaux MacBook selon Mark Gurman de Bloomberg.

Apple compte proposer plusieurs ordinateurs au fil des prochains mois, dont un MacBook Air de 13 pouces, un MacBook Air de 15 pouces, un MacBook Pro de 13 pouces, un MacBook Pro de 14 pouces et un MacBook Pro de 16 pouces. Gurman dit qu’Apple annoncera plusieurs MacBook à la WWDC 2023 en juin, mais il ne précise pas les modèles.

Il indique toutefois que les ordinateurs portables en question n’embarqueront probablement pas la nouvelle puce M3. Il faut donc s’attendre à la puce M2 ou du moins une variante. On retrouve déjà la puce M2 dans le MacBook Air de 13 pouces, le MacBook Pro de 13 pouces et le Mac mini. Il y a aussi la puce M2 Pro dans les MacBook Pro de 14 et 16 pouces, et le Mac mini. Celui-ci a également le droit à la puce M2 Max.

Un des modèles qui arrive bientôt est le MacBook Air de 15 pouces. Il y a eu plusieurs rumeurs et fuites à son sujet ces dernières semaines. La dernière en date concerne le fait qu’Apple fait des tests avec des applications venant du Mac App Store pour s’assurer que tout fonctionne bien.

Dans la foulée, Gurman évoque brièvement macOS 14, qui succédera à macOS Ventura. Il rapporte que la mise à jour ne devrait pas inclure de changements majeurs, mais il n’entre pas dans les détails.