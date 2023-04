La WWDC 2023 va être importante avec notamment la présentation du casque de réalité mixte d’Apple (Reality Pro), ainsi que l’annonce d’iOS 17, macOS 14, watchOS 10 et tvOS 17. Mark Gurman de Bloomberg dévoile (un peu) des détails au sujet des mises à jour.

iOS 17 est la mise à jour qui intéressera le plus de monde, étant donné que cela concerne les propriétaires d’iPhone et d’iPad. Gurman explique qu’iOS 17 « va faire du bruit au-delà de la WWDC elle-même », notamment avec le support du sideloading. C’était déjà attendu et ça se confirme un peu plus aujourd’hui.

Dans le cas d’iOS, le sideloading permettra aux utilisateurs d’installer des applications sur iPhone et iPad sans passer par l’App Store. Il sera toujours possible d’utiliser l’App Store, mais ce ne sera plus obligatoire. Ceux qui le souhaitent pourront télécharger des applications depuis des App Store alternatifs ou Internet. Ce support concernera les pays de l’Union européenne parce qu’une nouvelle directive (active dès 2024) impose une ouverture au sujet de la distribution des applications mobiles.

Gurman évoque aussi watchOS 10, qu’il annonce comme une grosse mise à jour pour l’Apple Watch. Il parle notamment d’une nouvelle interface, mais il ne donne pas plus de détails. À l’inverse, macOS 14 ne serait pas une grosse mise à jour, tout comme tvOS 17.

La WWDC 2023 aura lieu du 5 au 9 juin. La keynote avec les principales annonces se tiendra le 5 juin.