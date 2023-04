Apple propose dès maintenant du nouveau avec le HomePod et le HomePod mini, permettant aux utilisateurs de recevoir une notification sur iPhone, iPad et Apple Watch lorsque le détecteur de fumée se déclenche à leur domicile. C’est possible grâce à la fonction de reconnaissance des sons.

Apple avait annoncé pour la première fois la reconnaissance des sons en janvier, lors de la présentation du nouvel HomePod. Grâce à cette fonction, l’enceinte peut surveiller les alarmes des détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone et, le cas échéant, envoyer directement une notification sur les appareils de l’utilisateur.

C’est un ajout intéressant pour ceux qui ne possèdent pas de détecteur connecté, ajoutant de la tranquillité d’esprit lorsque vous n’êtes pas chez vous. La fonctionnalité est enfin disponible à partir d’aujourd’hui pour les propriétaires de HomePod et HomePod mini, accessible via l’application Maison. Une fois configurée, elle affichera la notification sur l’écran de verrouillage de l’iPhone.

Si votre système est connecté à une caméra intelligente, il présentera également une vidéo de votre domicile, afin que vous puissiez voir ce qui se passe en temps réel. Apple précise à TechCrunch que cette fonctionnalité est chiffrée de bout en bout et que la reconnaissance sonore s’effectue localement sur le haut-parleur et non dans le cloud.