Au moins trois Mac devraient bientôt voir le jour si l’on s’en tient à un fichier de configuration du réseau Localiser d’Apple. Comme l’a découvert Nicolás Álvarez, les machines ont récemment fait leur apparition et leurs identifiants ne correspondent à aucun modèle actuellement commercialisé.

Arrivée prochaine de trois nouveaux Mac

Les trois Mac ont pour références Mac14,8, Mac14,13 et Mac14,14. Ils ont rejoint les modèles Mac14,3 et Mac14,12 qui correspondent aux Mac mini avec les puces M2 et M2 Pro. Leur présence spécifique dans le fichier de configuration suggère qu’ils n’ont pas besoin d’être suivis par le réseau Localiser. De fait, il devrait s’agir de Mac de bureau et non de MacBook.

La grande question est de savoir quels sont les Mac en question. Il existe quatre gammes : iMac, Mac mini, Mac Pro et Mac Studio. Pas plus tard qu’hier, Mark Gurman de Bloomberg a annoncé que le Mac Pro ne devrait pas être présent à la WWDC en juin. Il a ajouté que le nouveau Mac Studio est reporté et attendrait les puces M3. En effet, Apple ne voudrait pas lancer un nouveau modèle avec les puces M2 afin de ne pas cannibaliser le nouveau Mac Pro (qui arriverait visiblement au second semestre).

Reste donc le Mac mini et l’iMac. Apple a sorti un nouveau Mac mini en janvier avec les puces M2 et M2 Pro, on se doute qu’il n’y aura pas un nouveau modèle d’ici quelques semaines. Vient ensuite l’iMac. Mais aucune rumeur ne suggère l’arrivée prochaine d’un nouveau iMac, et encore moins de trois modèles/variantes. Il faudrait attendre (au moins) la fin de 2023 avec les puces M3 pour avoir de nouveaux iMac.

Il faudra probablement attendre la WWDC en juin pour en savoir un peu plus sur ces trois nouveaux Mac.