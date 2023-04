Apple va progressivement basculer ses appareils sur des écrans OLED. On en retrouve déjà sur l’Apple Watch et l’iPhone. Viendra ensuite le tour des Mac et de l’iPad. Si l’on en croit le cabinet Omdia, il sera même question d’écrans de 32 et 42 pouces en 2027.

Pour l’iPad, le cabinet est raccord avec ce que les précédentes rumeurs ont annoncé, à savoir qu’Apple devrait proposer sa première tablette avec un écran OLED en 2024. C’est l’iPad Pro qui ouvrira le bal. « D’ici à 2026, l’entreprise abandonnera presque totalement les écrans LCD et Mini-LED pour ses appareils mobiles », indique le groupe.

Il est aussi question du Mac, avec un MacBook qui serait le premier à adopter un écran OLED. Mais pour le coup, l’information diffère ce qui s’est déjà dit. Les rumeurs ont jusqu’à présent évoqué l’arrivée d’un MacBook Air OLED pour 2024. Mais si l’on en croit Omdia, le premier modèle à avoir un tel écran sera le MacBook Pro et ce ne sera pas avant 2026.

L’autre information notable concerne des écrans externes OLED avec des tailles de 32 et 42 pouces. S’agira-t-il réellement de moniteurs ou doit-on s’attendre à des iMac ? En l’état, Apple propose un iMac de 24 pouces, un Studio Display de 27 pouces et un Pro Display XDR de 32 pouces. Aucun ne dispose d’une dalle OLED.