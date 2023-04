Wistron serait-il à la recherche de liquidités ? Le fournisseur d’Apple annonce en effet la vente de son unité de production en Inde au géant local Tata Group, un « deal » qui aurait démarré au mois de novembre 2022 et qui devrait se conclure d’ici la fin du mois. Pour rappel, c’est dans cette usine que des émeutes d’employés avaient eu lieu, sur fond de conditions de travail extrêmement difficiles.

Wistron a revendu à Tata l’usine dans laquelle s’étaient déroulées des émeutes d’employés excédés par des salaires faibles et de piètres conditions de travail

Wistron annonce aussi la fermeture le 26 avril prochain de son usine chinoise située à Taizhou. Cette décision résulte de l’incapacité de Wistron à s’ajuster sur la demande en écrans OLED d’Apple ; l’usine de Taizhou produisait uniquement des modules LCM de panneaux LCD (liquid crystal display module). On apprend aussi que Compal et Wistron fermeront des usines dans la zone de développement économique de l’aéroport de Chengdu, ce qui affectera des dizaines de milliers d’employés locaux en raison. Ces deux sociétés ont relocalisé leurs inités de production au Vietnam afin de fabriquer des MacBook.

La bascule soudaine d’Apple vers les écrans OLED a également impacté Japan Display et JOLED. JOLED a récemment fait faillite, et Japan Display a repris la division de recherche et développement de JOLED. Samsung Display et LG display sont évidemment les grands gagnants de cette recomposition rapide (pour ne pas dire brutale) du secteur de l’OLED.