Apple a envie de créer ses propres écrans MicroLED et va travailler avec des groupes coréens pour y arriver. Il existe déjà un partenariat avec Samsung et LG, et cela va continuer au fil des années.

Selon l’Institut coréen pour la promotion des technologies de l’information et des communications (IITP), Apple se veut un nouvel acteur sur le marché des écrans avec pour objectif d’en créer de nombreux au fil des années, plutôt que s’appuyer exclusivement sur des dalles d’autres constructeurs (comme c’est actuellement le cas).

Plusieurs fuites ont déjà eu lieu. Apple aurait l’intention de basculer de l’OLED au MicroLED en commençant par l’Apple Watch Ultra en 2024 ou 2025, puis avec les iPhone, iPad et MacBook. Toutefois, l’IITP estime qu’il faudra un certain temps avant qu’Apple ne commercialise complètement sa propre technologie d’écran. Étant donné que la production d’écrans MicroLED reste difficile, les coûts de fabrication sont plus élevés, de sorte qu’Apple continuera à se procurer au moins 60% de ses composants auprès de fabricants d’écrans coréens tels que Samsung et LG au cours des prochaines années.

Il est en tout cas intéressant de voir que l’Apple Watch Ultra sera le premier produit à adopter un écran MicroLED chez Apple. Pour rappel, l’Apple Watch avait été le premier produit du fabricant à adopter un écran OLED. On l’a ensuite eu sur iPhone et il devrait arriver sur les iPad Pro et MacBook dès 2024.