VideoLan propose aujourd’hui la mise à jour 3.4.0 de son lecteur multimédia VLC sur iOS. Il s’agit d’une version assez significative qui ajoute le support de CarPlay et d’autres éléments.

Mise à jour notable pour VLC sur iOS

Voici la liste des nouveautés :

Ajout d’une nouvelle interface utilisateur de lecture audio

Ajout du support de CarPlay

Ajout des vues pour les artistes, les albums et les épisodes à la médiathèque

Ajout d’options supplémentaires pour trier la médiathèque

Ajout du support des signets

Ajout d’un moyen de contact avec l’équipe de support via la rubrique « À propos »

Amélioration de l’algorithme de lecture aléatoire

Ajout de l’indication du média en cours de lecture dans la médiathèque

Mise à jour majeure de la gestion des événements internes

Amélioration des performances

Ajout de la prise en charge du transfert de fichiers avec Ethernet via le partage Wi-Fi

Ajout d’une option permettant de choisir des valeurs de sauts de lecture

Mise à jour du support OneDrive

Mise à jour du support UPnP

Ajout de descriptions pour les paramètres complexes

Suppression de l’option de durée variable des sauts de lecture

Affichage des dimensions des médias dans la médiathèque

Ajout de l’affichage optionnel des numéros de pistes des albums

Ajout d’une option permettant de lire les vidéos en tant qu’audio uniquement

Amélioration de l’expérience de navigation à Box.com

Mise à jour majeure du streaming adaptatif

Ajout de la prise en charge du DVBSub dans le MKV

Correction de la régression de la qualité audio de FLAC

Correction de certains fichiers FLAC qui ne pouvaient pas être lus

Amélioration des sauts de lecture dans les fichiers OGG et MP4 fragmentés

Correction des problèmes de style avec les pistes subs tv3g (MP4)

Correction de la lecture des flux AV1

Correction de plantages avec les VP9

VLC est disponible gratuitement au téléchargement sur l’App Store pour iPhone et iPad.

C’est l’occasion de rappeler que les iPhone et iPad 32 bits ne sont plus supportés. Cela s’explique par Apple qui oblige les développeurs à utiliser Xcode 14.1 au minimum pour compiler leurs applications et mises à jour. Il se trouve que Xcode 14.1 gère seulement les applications 64 bits.