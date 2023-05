Les membres du Congrès américain Emanuel Cleaver II et Sylvia Garcia ont écrit une lettre au National Labor Relations Board (NLRB) pour exprimer leur inquiétude concernant l’entrave présumée d’Apple aux efforts de syndicalisation dans ses magasins de détail à Kansas City et Houston. La missive envoyée au NLRB détaille plusieurs « incidents » dont le licenciement de certains employés sous prétexte de retard ainsi que des réunions-interrogatoires menées auprès des travailleurs, interrogatoires portant sur le soutien à la syndicalisation. Des managers d’Apple Store auraient aussi été menacés d’une dégradation de leurs conditions de travail si les efforts de syndicalisation se poursuivaient.

Les deux membres du Congrès citent enfin les conclusions antérieures du NLRB concernant les pressions voire la coercition exercée par Apple sur les travailleurs afin de contrer les tentatives de syndicalisation, et demandent que le NLRB démarre au plus vite une enquête approfondie sur les allégations portées à Kansas City et à Houston. Même dans un pays aussi libéral et aussi peu pro -syndicat que les Etats-Unis, l’attitude d’Apple sur le sujet commence sérieusement à faire des vagues, ce qui est tout de même un comble pour une entreprise se disant ouvertement « progressiste » sur la question sociale.