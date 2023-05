Le casque de réalité mixte d’Apple va-t-il aussi faire office de support pour Final Cut Pro et Logic Pro ? C’est ce que suggère Mark Gurman de Bloomberg.

C’est par le biais d’un tweet que Mark Gurman parle d’une « possibilité très réelle » pour que Final Cut Pro et Logic Pro fonctionnent sur le casque qui tournera sous xrOS.

Given that the Apple headset and xrOS will run iPadOS apps, there’s a very real possibility the device will (eventually) run Final Cut Pro and Logic Pro as well. More details on how the headset will work here: https://t.co/6cAnx3mMSC

— Mark Gurman (@markgurman) May 9, 2023