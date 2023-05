Apple a annoncé cette semaine les applications Final Cut Pro et Logic Pro sur iPad. La première a une particularité : elle présente un mode pro pour l’appareil photo qui n’existe pas de nos jours sur iOS ou iPadOS. Peut-on s’attendre à la même chose sur iPhone avec iOS 17 ?

Le mode Pro pour l’appareil photo, présenté par Apple sur sa page dédiée à Final Cut Pro pour iPad, propose des commandes manuelles qui n’existent tout simplement pas avec l’application Appareil photo sur iPhone (ou iPad d’ailleurs).

Il est déjà possible d’utiliser des applications pour avoir davantage de fonctionnalités. On peut notamment citer l’exemple de Filmic Pro pour les vidéos et Halide pour les photos. Dans le cas de Final Cut Pro pour iPad, on retrouve le contrôle de la balance des blancs, de l’exposition et de la mise au point en orientation portrait ou paysage.

D’autres images d’Apple montrent la balance des blancs fixe directe, qui permet de composer des valeurs de température précises en kelvin. Il y a par ailleurs un système pour les niveaux audio pour les sources de micros internes et externes, tout comme des indicateurs de surexposition.

À voir donc si Apple va réserver toutes ces fonctionnalités à Final Cut Pro sur iPad ou si les utilisateurs d’iPhone pourront aussi en profiter avec l’application Appareil photo sur iOS 17, dont la présentation est programmée pour le 5 juin.