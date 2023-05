Les premiers Mac équipés de la puce M3 ne seront pas pour tout de suite, avec Mark Gurman de Bloomberg qui annonce une disponibilité pour la fin 2023 ou début 2024.

Plusieurs Mac sont en préparation chez Apple avec la puce M3. Il est question de MacBook Pro, de MacBook Air et d’iMac. Nous savons déjà qu’Apple passera à un processus de gravure en 3 nm pour la nouvelle génération, contre 5 nm pour les puces M2. Cela va notamment permettre d’améliorer les performances, tout en proposant une meilleure autonomie.

Nous savons aussi qu’au moins un nouveau Mac devrait être annoncé dans quelques semaines, normalement à l’occasion de la WWDC 2025 qui débutera le 5 juin. Il s’agira d’un MacBook Air avec un écran de 15 pouces. Mais ce modèle disposera d’une puce M2, comme c’est déjà le cas avec le modèle de 13 pouces. Comme dit précédemment, il faudra au moins attendre la fin de l’année pour découvrir la puce M3.

Gurman évoque par ailleurs la puce M3 Pro, qui arrivera logiquement dans le courant de 2024 et concernera quelques modèles, dont les MacBook Pro. La puce M3 Pro actuellement testée dans un MacBook Pro tournant sous macOS 14 dispose de 12 cœurs pour le processeur (CPU), 18 cœurs pour la partie graphique (GPU) et 36 Go de RAM. En comparaison, la puce M2 Pro propose deux cœurs de moins pour le CPU et le GPU, et 4 Go en moins pour la RAM.