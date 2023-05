Apple vante son App Store aujourd’hui et annonce avoir bloqué plus de 2 milliards de dollars de transactions frauduleuses durant l’année 2022. Le groupe a aussi supprimé 428 000 comptes de développeurs qui faisaient le nécessaire pour frauder.

Apple met en avant ses mesures pour l’App Store

Voici quelques données partagées par Apple :

428 000 comptes de développeurs supprimés pour activité potentiellement frauduleuse.

105 millions de créations de comptes de développeurs frauduleux ont été bloquées.

282 millions de comptes clients frauduleux ont été désactivés ; 198 millions de tentatives de création de nouveaux comptes frauduleux ont été bloquées avant même d’avoir pu être créées.

Protection des utilisateurs contre près de 57 000 applications douteuses.

Près de 400 000 soumissions d’applications ont été rejetées pour cause de violation de la vie privée.

Plus de 153 000 soumissions d’applications rejetées pour cause de spam, d’imitation ou de tromperie des utilisateurs.

Près de 29 000 soumissions d’applications rejetées parce qu’elles contenaient des fonctionnalités cachées ou non documentées.

Près de 1,7 million d’applications ont été rejetées de l’App Store pour diverses raisons, notamment en raison de problèmes liés à la fraude et à la protection de la vie privée.

Près de 3,9 millions de cartes de crédit volées dont l’utilisation a été bloquée

714 000 comptes interdits de transactions.

Apple note que plusieurs mesures ont permis de limiter au maximum les transactions frauduleuses sur l’App Store. La société souligne dans la foulée que l’App Store comprend en moyenne 650 millions de visiteurs chaque semaine et compte plus de 36 millions de développeurs d’applications, et dispose également de plus de 195 méthodes de paiement locales et 44 devises.

Tout pour défendre sa boutique

Ce communiqué d’Apple intervient quelques jours après une étude montrant le succès des petits développeurs sur l’App Store. On sent qu’Apple fait tout pour vanter sa boutique d’applications afin de défendre son cas face aux enquêtes de certains gouvernements qui accusent le groupe d’abus de position dominante. D’ailleurs, iOS 17 va proposer le sideloading, à savoir la possibilité d’installer des applications sans passer par l’App Store. Cela concernera uniquement les utilisateurs dans les pays d’Union européenne.