Juin va être un mois important pour Apple : il y aura d’un côté la WWDC 2023 et la production des écrans des iPhone 15 et 15 Pro. En effet, selon les informations de l’analyste Ross Young, la production à grande échelle va débuter le mois prochain.

Apple avait rencontré quelques difficultés l’année dernière avec les écrans des iPhone 14, à cause de perturbations chez certains fournisseurs. Cela s’était traduit par des difficultés pour mettre la main sur un modèle, tout particulièrement pendant les fêtes de fin d’année. Cette année, Apple préparerait le terrain différemment pour éviter de répéter le scénario de l’an dernier.

Il y aura toujours quatre modèles pour les iPhone 15, avec des tailles de 6,1 et 6,7 pouces pour le modèle standard et le modèle Plus. Les modèles Pro et Pro Max auront également ces tailles. La particularité cette année est que les quatre variantes de l’iPhone 15 auront le droit à la Dynamic Island, alors qu’elle était réservée aux modèles Pro l’année dernière.

Mais cela ne signifie pas pour autant que tous les écrans seront logés à la même enseigne. En effet, seuls ceux des modèles Pro auront le taux de rafraichissement jusqu’à 120 Hz et la fonction d’écran toujours allumé (Always On Display). Les modèles non-Pro resteront à 60 Hz, ce qui peut faire sourire en 2023, tout particulièrement sur des smartphones haut de gamme.

Apple devrait en toute logique annoncer les iPhone 15 en septembre prochain, à l’occasion d’une keynote dédiée.