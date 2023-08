C’est parti pour la production des écrans OLED destinés aux iPhone 15 et 15 Pro. Samsung a commencé aujourd’hui, le 1er août, la production en masse. LG et BOE doivent encore attendre leur tour, selon The Elec.

Top départ pour la production des écrans OLED des iPhone 15

Apple a donné son feu vert à Samsung aujourd’hui pour que le groupe produise les écrans OLED des quatre iPhone 15 avant la commercialisation le mois prochain. LG Display, qui fournira les écrans OLED pour les deux iPhone 15 Pro, a reçu une approbation conditionnelle pour le modèle de 6,1 pouces. Cela veut dire qu’il doit encore faire de petits ajustements. L’approbation formelle pour l’iPhone 15 Pro Max est attendue dans un mois ou deux. BOE, qui s’occupera des écrans OLED pour les iPhone 15 et 15 Plus, attend toujours l’approbation conditionnelle d’Apple.

En soi, Samsung ne rencontre aucun problème. Il est toutefois difficile d’en dire autant pour les deux autres. LG Display a connu des soucis dans la mise en œuvre des bordures plus petits autour de l’écran. Aussi, LG et BOE ont tous les deux rencontré des difficultés dans l’ajout de découpes pour la Dynamic Island, BOE étant très susceptible de manquer des livraisons pour le reste de l’année en raison de cette situation. Le fournisseur chinois a donc dû céder ses premières livraisons d’écrans OLED à Samsung, qui devrait maintenant atteindre des livraisons plus importantes que prévu en 2023.

L’iPhone 15 Pro Max pose problème

Pour LG Display, un autre problème existe. Les capteurs photo pour les iPhone 15 sont principalement fournis par Sony, tandis que les composants du capteur périscopique de l’iPhone 15 Pro Max proviennent de LG Innotek. Toutefois, le rendement de production des composants aurait été inférieur aux attentes.

Au vu de la situation, Apple miserait tout particulièrement sur la production de l’iPhone 15 Pro de 6,1 pouces au lieu de l’iPhone 15 Pro Max de 6,7 pouces. C’est actuellement le modèle qui connaît le plus de perturbations pour la production. Ainsi, l’iPhone 15 Pro pourrait représenter jusqu’à 60% du stock de toute la gamme en 2023.

Malgré les soucis rencontrés, Apple aurait bien l’intention de commercialiser ses quatre variantes de l’iPhone 15 en septembre et non de retarder certains modèles.