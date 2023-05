Quanta Computer, qui assemble les ordinateurs portables d’Apple, a augmenté la production du MacBook Air de 15 pouces, quelques semaines avant sa présentation à la WWDC 2023, selon une note de l’analyste Erik Woodring de la banque Morgan Stanley consultée par MacRumors.

Quanta Computer a prévu un pourcentage de croissance élevé à un chiffre pour le nombre d’ordinateurs portables qu’il assemble au cours du deuxième trimestre de 2023 par rapport au premier trimestre. Cela est dû aux MacBook d’Apple et notamment au modèle de 15 pouces qui arrive bientôt.

Plusieurs fuites ont eu lieu concernant ce fameux modèle. Toutes s’accordent à dire que le design sera plus que similaire, voire identique au modèle de 13 pouces. La seule différence sera l’écran plus grand de 15 pouces. Sous le capot, on retrouvera la puce M2, déjà présente dans le modèle de 13 pouces. Certains espéraient la puce M3, mais ce sera pour un peu plus tard avec d’autres modèles de Mac.

En effet, les premiers Mac avec la puce M3 n’arriveraient pas avant le second semestre de 2023. Apple l’utiliserait dans le MacBook Air de 13 pouces, le MacBook Pro de 13 pouces, l’iMac et le Mac mini. Il faut aussi s’attendre à des variantes plus puissantes, les M3 Pro et M3 Max, pour les MacBook Pro de 14 et 16 pouces. Mais ces derniers n’arriveraient pas avant le premier semestre de 2024.