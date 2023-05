Avec l’iPhone 16, Apple reviendrait en arrière, puisque les deux capteurs photo à l’arrière seraient alignés à la verticale et non en diagonale comme c’est le cas aujourd’hui. On reviendrait ainsi à la disposition présente sur l’iPhone 12 sorti en 2020.

L’information vient d’Unknownz21 (URedditor). Selon le leaker, ce choix de revenir à des capteurs photo alignés de façon verticale rendra l’appareil « instantanément reconnaissable » comme le dernier modèle, du moins lorsqu’il est associé à d’autres aspects de design plus récents tels que la Dynamic Island et un port USB-C.

Une question peut se poser : pourquoi le changement de design afin de retrouver une configuration vue sur l’iPhone 12, au-delà de l’esthétique ? Lors du lancement des iPhone 13 et 13 mini, Apple a simplement indiqué qu’une nouvelle disposition des capteurs photo arrière de façon diagonale permettait d’utiliser le système avancé de double caméra.

Nous avons encore le temps avant de découvrir l’iPhone 16. En effet, Apple ne l’annoncera pas avant 2024. Et pourtant, plusieurs fuites ont déjà vu le jour, tout particulièrement au niveau des modèles Pro. Si l’on en croit les informations qui circulent, les iPhone 16 Pro et Pro Max auront le droit à des écrans plus grands de 6,3 et 6,9 pouces, au lieu de 6,1 et 6,7 pouces à ce jour. Ces modèles ont trois capteurs photo à l’arrière, donc l’histoire de la disposition verticale ne les concerne pas.