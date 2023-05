La WWDC 2023 débutera le 5 juin et sera notamment l’occasion de découvrir le casque de réalité mixte d’Apple. Son système d’exploitation aura pour nom xrOS et celui-ci s’affiche déjà au niveau de l’App Store Connect, qui permet de soumettre une application sur l’App Store.

Le développeur Steve Troughton-Smith a réussi à utiliser l’App Store Connect pour simuler la soumission d’une application pour xrOS. Un message d’erreur s’affiche : « Plateforme incorrecte. Vous avez inclus l’exécutable xros arm64 dans votre bundle ios. Seuls les exécutables ios peuvent être inclus », peut-on lire.

Cela signifie qu’Apple a déjà mis à jour ses outils internes pour repérer les applications xrOS. « Cela suggère que l’App Store Connect utilise des versions internes d’Apple de l’outil de liaison qui ont déjà été mises à jour pour reconnaître les applications xrOS », explique le développeur.

Que veut dire xrOS, qui rejoindra iOS, macOS, tvOS et watchOS ? « xr » signifie extended reality (réalité étendue) et « OS » fait référence au mot système d’exploitation.

Apple est à l’origine de quelques sociétés-écrans qui ont déposé des demandes de marques pour divers autres noms, dont xrProOS, realityproOS et realOS, mais il semble de plus en plus probable que xrOS s’imposera comme le nom du système d’exploitation du casque.

Rendez-vous le 5 juin à partir de 19 heures (heure française) pour découvrir le casque et son système xrOS.