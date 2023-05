Moins d’une semaine avant le début de la WWDC 2023, Apple a activé un hashflag dédié sur Twitter. Chaque tweet comprenant le hashtag #WWDC23 a le droit à un logo Apple coloré qui s’ajoute automatiquement.

Le hashflag est un système proposé par Twitter qui permet aux entreprises de mettre en avant un hashtag précis. C’est notamment utilisé par les studios de cinéma quand un nouveau film sort afin de mettre en avant le titre et les personnages clés. Il en va de même pour les nouvelles séries. Les tweets avec un hashflag se repèrent facilement, d’où l’intérêt pour les marques de l’utiliser et ainsi se faire remarquer.

Apple a utilisé cette fonctionnalité à plusieurs reprises par le passé, notamment lors de sa keynote de septembre 2021 au cours de laquelle la société a présenté l’iPhone 13 et l’Apple Watch Series 7. L’année dernière, Apple a proposé un hashflag spécial sur Twitter avant la keynote de septembre, lorsque le groupe a annoncé l’iPhone 14 et l’Apple Watch Ultra. On peut naturellement s’attendre à la même chose pour la keynote de septembre 2023 avec les iPhone 15.

Pour rappel, la WWDC 2023 aura lieu du 5 au 9 juin. La date à retenir pour la grand public est le 5 juin à 19 heures, puisque l’on retrouvera la keynote d’ouverture. Celle-ci sera l’occasion d’avoir la présentation d’iOS 17, iPadOS 17, macOS 14, watchOS 10, tvOS 17, ainsi que le casque de réalité mixte d’Apple et de nouveaux Mac.