Apple se penche un peu plus sur l’intelligence artificielle et plus particulièrement sur l’IA générative, un système notamment utilisé par le chabot ChatGPT.

Dans son offre d’emploi, Apple dit rechercher des ingénieurs qui ont de l’expérience dans l’apprentissage automatique (Machine Learning), avec un intérêt pour l’intelligence artificielle conversationnelle et générative. « Vous utiliserez des modèles innovants pour créer des applications à partir des technologies les plus avancées d’Apple, tout en développant votre expertise en matière de réalité augmentée et virtuelle (AR/VR) », indique Apple.

Deux éléments sautent aux yeux. Le premier est qu’Apple semble travailler sur un équivalent de ChatGPT, ce qui permettrait aux utilisateurs de poser des questions à Siri et avoir des réponses détaillées générées à la volée, tout en pouvant établir une conversation complète. Le second point intéressant est Apple qui mentionne publiquement une nécessité d’avoir une expertise de réalité augmentée et virtuelle. Cela intervient quelques jours à peine avant la présentation du casque de réalité mixte du groupe.

Lors d’un récent appel qui a suivi la publication des résultats financiers, le patron d’Apple Tim Cook a reconnu que l’IA générative était « plus que le sujet du jour » et a déclaré que cette technologie était « certainement très intéressante ». Mais dans le même temps, il a averti que ces IA ont « des problèmes qui doivent être résolus ».

Il est certain qu’Apple va devoir mettre les bouchées doubles au niveau de l’IA, sachant que la concurrence est déjà présente sur ce terrain, comme OpenAI avec ChatGPT, Google avec Bard, Microsoft avec ChatGPT dans son navigateur Edge, et plus encore.