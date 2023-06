Les investisseurs pas assez confiants dans le masque de réalité mixte Reality Pro ? Peut-être, mais ce n’est pas vraiment ce que semble indiquer le cours de l’action d’Apple. AAPL vient en effet d’atteindre son point historique le plus haut… le jour même de la keynote qui doit justement introduire le Reality Pro ! L’action pommée a ainsi culminé à 183.49 dollars, permettant ainsi à la capitalisation d’Apple d’approcher de nouveau les 3000 milliards de dollars ! On notera qu’AAPL a progressé de 46% depuis le début de l’année, et ce malgré un contexte micro et macro économique extrêmement défavorable.

Alors certes, les investisseurs tombent peut-être en pamoison face aux nouveautés annoncées d’iOS 17 et de watchOS, peut-être aussi face au MacBook Air 15 pouces et sa puce M2, mais il y a tout de même nettement plus de chances que les actionnaires fassent un pari sur le fait que le casque Reality Pro va frapper un grand coup et qu’Apple va ainsi introduire un nouvel embranchement de son écosystème susceptible d’engranger à terme de nouveaux revenus pour la firme.