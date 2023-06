Final Cut Pro a fait ses débuts sur Mac, est disponible depuis peu sur iPad et sera accessible sur l’Apple Vision Pro dès le lancement. C’est ce qu’annonce le cinéaste Matti Haapoja qui a pu tester le casque de réalité mixte annoncé à la WWDC.

C’est dans une série de tweets qu’il évoque son test et la disponibilité de Final Cut Pro sur l’Apple Vision Pro :

Je viens d’essayer l’Apple Vision Pro et cela va complètement changer la réalisation de films, la narration et la création de contenu. Je n’avais jamais ressenti une telle présence, l’impression d’être dans la scène. Ils m’ont montré des endroits du monde où j’étais allé et j’ai eu l’impression de revivre des souvenirs. L’un d’entre eux consistait à être sous l’eau avec un plongeur qui nourrissait des requins, ce que j’ai déjà fait, et j’ai eu l’impression d’être à nouveau là, tellement c’était réel. Le montage dans Final Cut Pro en réalité augmentée sera disponible dès le lancement. Le montage avec les yeux et les gestes. On va enfin pouvoir éditer à la manière de Minority Report. Je paierais tellement plus que 3 499$ pour pouvoir revivre des moments et des expériences importants plus tard dans ma vie. Absolument époustouflant.

On ne sait pas encore si cela se fera via une application autonome basée sur Final Cut Pro pour iPad ou en utilisant un Mac comme hôte. Il est certain que les créateurs de contenus préféreront une application comme sur Mac plutôt que sur iPad, sachant que cette dernière comprend plusieurs limitations.

Apple a déjà annoncé que son casque Vision Pro sera disponible au début de 2024, d’abord aux États-Unis. Les autres pays devront attendre un peu plus longtemps.