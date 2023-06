Lors de sa présentation de l‘Apple Vision Pro, Apple a présenté une fonction particulière de son masque XR qui permet de créer un écran virtuel supplémentaire pour le Mac rien qu’en regardant son MacBook ou iMac afin de créer la connection entre les deux appareils. Forcément, les esprits se sont emballés suite à cette démonstration : l’Apple Vision Pro pourrait donc être utilisé comme un moniteur virtuel, et l’on imaginait déjà multiplier les moniteurs XR pour créer un poste de travail XR étendu. Au prix actuel du moniteur Mac d’Apple, il y avait de quoi saliver…

Malheureusement, le réel est (encore) un peu éloigné de cette vision idéale car le vision Pro Mac n’est en fait capable de générer qu’un seul moniteur virtuel affiché en 4K et aux dimensions variables. C’est bien, mais on est loin du poste de travail XXL rempli de moniteurs virtuels. La démo montre bien de courtes séquences avec plusieurs moniteurs, mais il s’agit alors d’applications codées nativement pour le masque. Cette contrainte d’un unique moniteur virtuel serait plus liée à une bande passante insuffisante (la connexion entre le Mac et le Vision Pro se fait en sans fil bien sûr, via AirPlay 2 ) qu’à des performances insuffisantes. De fait, même si un utilisateur dispose d’un moniteur 5K ou 8K, la connexion en AirPlay 2 n’autorise qu’un affichage en 4K. Peut-être qu’une V2…