Apple TV+ annonce la date de sortie pour le film Argylle avec notamment Henry Cavill au casting. Le long-métrage sortira le 2 février 2024… au cinéma aux États-Unis, signifiant que cela devrait être le 31 janvier en France. Ce sera en partenariat avec Universal. Cela arrivera plus tard sur Apple TV+.

Argylle suit les aventures du super-espion du même nom à travers les États-Unis, Londres et d’autres lieux exotiques, avec un casting comprenant Henry Cavill, Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell, Bryan Cranston, Catherine O’Hara, John Cena, Dua Lipa, Ariana DeBose et Samuel L. Jackson. Le film est réalisé par Matthew Vaughn. Le réalisateur s’est notamment occupé des films Kick-Ass, X-Men : Le Commencement ou encore la saga Kingsman.

Pour rappel, Apple TV+ a déboursé 200 millions de dollars pour acquérir les droits d’Argylle. Cela remonte à août… 2021. Il était même question d’une sortie en 2022 au départ. Autant dire qu’il y a un sacré délai entre l’annonce initiale et la sortie finalement au début de 2024.

Dans tous les cas, Apple va ici répéter le même scénario que pour Killers of the Flower Moon, le prochain film de Martin Scorsese. Le long-métrage, distribué par Paramount, sortira au cinéma (18 octobre 2023) puis débarquera en streaming sur Apple TV+ (sauf en France à cause de la chronologie des médias où il faudra attendre 17 mois). Ce sera aussi le cas pour le film Napoleon de Ridley Scott (22 novembre 2023), distribué par Sony. Il faut s’attendre à exactement la même chose pour Argylle.