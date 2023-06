Sony est en charge des écrans Micro OLED de la première génération de Vision Pro, mais Apple diversifie déjà sa supply chain dans l’optique des prochains modèles (dont l’Apple Vision, un casque XR plus abordable). Samsung et LG se seraient mis sur les rangs pour obtenir une part de la production des écrans du Vision Pro, et il en irait de même pour le chinois BOE. The Elec rapporte aujourd’hui que « Le fabricant d’équipements de production d’écrans Sunic System a déclaré mardi qu’il fournirait ses machines de fabrication pour l’OLED sur silicium (OLEDoS) au fabricant chinois d’écrans SeeYa. L’accord entre les deux sociétés est de 32,2 milliards de wons (25 millions de dollars) et le contrat durera jusqu’en juin 2024. »

A moins que See-ya se positionne sur la production d’écrans Micro OLED pour un futur modèle d’Apple Watch (ce qui n’est pas impossible), il semble désormais acquis qu’Apple disposera d’un vaste choix de fournisseurs d’écrans pour ses prochains casques Apple Vision. De bon augure alors que Sony peine déjà visiblement à monter en charge afin d’augmenter le volume de dalles Micro OLED à destination du Vision Pro.