Apple propose une mise à jour de son application App Store Connect sur iPhone et iPad. La version 1.12 ajoute le support des applications visionOS, à savoir le système d’exploitation du casque Apple Vision Pro.

L’Apple Vision Pro sera capable d’exécuter des applications iPhone et iPad sans nécessiter de travail supplémentaire de la part des développeurs. Toutefois, les développeurs peuvent peaufiner leurs applications pour la toute nouvelle plateforme en utilisant le SDK de visionOS publié cette semaine.

C’est quoi, au fait, App Store Connect ? Apple le décrit de cette façon :

Utilisez App Store Connect pour iPhone et iPad afin de gérer les apps que vous avez développées pour l’App Store. Affichez l‘état des apps, gérez les tests en phase bêta avec TestFlight, gérez les soumissions à l’App Store et surveillez les performances et les ventes de vos apps, le tout sur votre appareil. Vous pouvez même recevoir des notifications au sujet d’évènements clés, par exemple lorsqu’un utilisateur publie un avis, et ainsi répondre rapidement.