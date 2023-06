Certaines sociétés préparent déjà leurs accessoires pour l’Apple Vision Pro, bien que le casque ne sortira pas avant le début de 2024. C’est notamment le cas CASETiFY qui a dévoilé certains modèles.

La gamme Bounce Vision comprend des accessoires, conçus exclusivement pour l’Apple Vision Pro, qui vont des sangles interchangeables aux étuis de protection pour l’écran externe, en passant par les tours de cou, les coussins pour l’oculaire, et bien plus encore.

CASETiFY assure que sa collection offre une protection contre les chutes de qualité professionnelle tout en restant élégante. Les clients peuvent choisir des combinaisons de couleurs personnalisées, des motifs préférés, des textures et plus encore, et peuvent même ajouter leur touche personnelle en proposant leurs propres dessins ou photos.

L’entreprise annonce que la commercialisation aura lieu au début de 2024. Tout sera donc prêt pour la sortie du casque, qui aura d’abord lieu aux États-Unis avec un tarif de 3 499 dollars. Il n’y a cependant pas encore d’informations concernant les tarifs pour les accessoires du casque.

Pour sa part, Apple a déjà dit que les porteurs de lunettes pourront avoir le droit à un modèle adapté à leur vue. Ce sera toutefois en supplément. Il y a aussi la sangle supérieure qui pourrait ne pas être présente dans la boîte. De fait, il faudrait débourser une certaine somme pour l’acquérir.