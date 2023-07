Apple a discrètement opéré à une modification concernant le MacBook Air de 13 pouces avec la puce M2 en proposant le Bluetooth 5.3. Au départ, l’ordinateur portable, qui a vu le jour en juillet 2022, supportait le Bluetooth 5.0.

C’est sur son site qu’Apple a précisé le support du Bluetooth 5.3 pour le MacBook Air de 13 pouces avec la puce M2. Le changement a eu lieu discrètement après l’annonce du modèle de 15 pouces, celui-ci a fait ses débuts lors de la WWDC 2023. Pour sa part, le modèle de 15 pouces propose le support du Bluetooth 5.3 depuis sa commercialisation.

Vient alors une question : est-ce un changement logiciel ou matériel ? Si c’est un changement logiciel, tous les utilisateurs qui ont déjà acheté un MacBook Air de 13 pouces avec la puce M2 peuvent profiter du Bluetooth 5.3 avec une mise à jour du firmware. En revanche, si c’est un changement matériel, cela signifie qu’Apple a modifié une puce dans les modèles récemment commercialisés. De fait, un modèle acheté récemment propose un Bluetooth plus moderne que celui d’un modèle acheté ces derniers mois.

Le Bluetooth 5.3 offre des avantages tels qu’une fiabilité et une efficacité énergétique accrues. Apple a déjà ajouté le Bluetooth 5.3 dans plusieurs produits récents, comme les différents modèles de l’iPhone 14, les dernières Apple Watch en date, les nouveaux MacBook Pro et Mac mini de 14 et 16 pouces, et plus encore.