Peut-on rire de tout ? La réponse est visiblement non du côté d’Apple, avec le groupe qui a banni l’album Super Connected sur Apple Music. Celui-ci comprend une musique qui se moque du Vision Pro.

Le morceau de l’album qui dérange Apple est A Commercial Break, qui se veut une publicité parodique avec la voix du comédien britannique Stephen Fry. Il parle d’un produit qui a pour nom iHead et qui fait d’une certaine façon penser au casque Apple Vision Pro.

Officiellement, Apple dit à Tim Arnold, l’auteur de l’album, que le problème est le fait que ce soit une publicité. Mais comme l’indique Tim Arnold dans une lettre ouverte, c’est une fausse publicité qui est là pour s’amuser. Il ajoute qu’Apple a déjà autorisé à plusieurs reprises des albums qui ont des fausses publicités humoristiques et des parodies.

Il se trouve que le morceau a été créé en 2019 et est sorti juste avant la présentation du casque Apple Vision Pro le mois dernier. C’est disponible partout, sauf sur Apple Music. Apple propose une option à Tim Arnold pour que l’album soit disponible sur Apple Music : le proposer sans le morceau A Commercial Break. Et comme on peut s’en douter, cela dérange l’artiste, puisque cela implique de modifier son œuvre juste pour une plateforme.

La lettre ouverte pour demander à Apple d’autoriser l’album a été signée par Tim Arnold et d’autres artistes de l’industrie musicale.