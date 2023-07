Apple TV+, en collaboration avec ShadowMachine, partage aujourd’hui la date de sortie pour Strange Planet, une future série animée orientée vers un public adulte qui avait été annoncée en 2021. Ce sera disponible dès le 9 août sur la plateforme de streaming. Il y aura 10 épisodes au total.

Basée sur le roman graphique du même nom et le phénomène de réseaux sociaux, Strange Planet est un regard amusant et perspicace sur un monde lointain qui n’est pas sans rappeler le nôtre. Dans un monde fantaisiste aux couleurs rose et violet de la barbe à papa, des êtres bleus attachants explorent l’absurdité des traditions humaines de tous les jours.

Nous avons le droit au casting vocal en anglais (mais pas encore en français). On retrouvera Tunde Adebimpe, Demi Adejuyigbe, Lori Tan Chinn, Danny Pudi et Hannah Einbinder.

Apple TV+ fait donc savoir que la série animée Strange Planet fera ses débuts le 9 août prochain. Il y aura un nouvel épisode chaque semaine. La saison se terminera le 27 septembre avec la diffusion du dixième épisode.

La série est créée par Dan Harmon et Nathan W. Pyle, qui sont également des producteurs exécutifs. D’autres producteurs exécutifs sont annoncés, à savoir Alex Bulkley, Corey Campodonico, Lauren Pomerantz, Amalia Levari, Steve Levy et Taylor Alexy Pyle.