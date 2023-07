L’iPhone 16 Pro Max pourrait être intéressant au niveau des photos avec un super téléobjectif, permettant d’avoir un zoom plus important. L’information vient de Digital Chat Station, un compte Weibo qui a déjà partagé de bonnes informations au sujet d’Apple.

Le système photographique de l’iPhone 16 Pro Max serait composé d’un capteur de 1/1,14 pouce, plus grand que la version de 1/1,28 pouce utilisée dans les iPhone 14 Pro et Pro Max. Ces deux-là ont l’équivalent d’une longueur focale de 77 mm, là où ça dépasserait 300 mm avec l’iPhone 16 Pro Max.

Un capteur plus grand peut signifier que des définitions plus élevées sont à venir, mais Apple pourrait également maintenir la définition des capteurs et augmenter la taille des pixels. Cela permettrait d’améliorer les performances en basse lumière, ainsi que l’effet de flou en arrière-plan (bokeh).

L’iPhone 15 Pro Max de cette année devrait utiliser un capteur périscopique avec un zoom optique x6, soit deux fois plus long que le téléobjectif x3 de l’iPhone 14 Pro Max. Apple proposerait donc encore une amélioration en 2024 avec l’iPhone 16 Pro Max.

Les différentes rumeurs se rejoignent sur un point : Apple va réellement proposer une amélioration photo pour les modèles Max, que ce soit cette année ou l’année prochaine. Les modèles non-Max et non-Pro seraient mis de côté pour ce qui est du super téléobjectif.