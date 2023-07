Le journaliste tech Mark Gurman est décidément très dissert sur les prochaines gammes d’Apple. Après nous avoir alléché avec des rumeurs solides sur le MacBook Pro équipé d’une puce M3, rebelotte avec l’iPad Pro, qui devrait lui aussi bénéficier du dernier processeur d’Apple. Dans sa newsletter Power On, Gurman nous affirme de source sûre (on espère…) que le prochain modèle d’iPad Pro embarquerait directement un processeur M3.

Mark Gurman réitère aussi ses prévisions concernant la dalle de cet iPad Pro, qui serait donc de technologie d’affichage OLED. Après les iPhone et les Apple Watch, l’iPad deviendrait donc la 3ème catégorie de produits à bénéficier de ce type de dalle. Cet iPad Pro surpuissant et sans doute superbement équipé sera disponible l’an prochain selon les analystes, qui ne prennent pas ici un très gros risque à prévoir une évidence. Espérons juste que le tarif ne bougera pas trop, sachant que le modèle actuel démarre tout de même déjà à 1069 euros. Et vous chers lecteurs, seriez vous intéressés par l’achat d’un iPad Pro avec écran OLED ?