L’Apple Vision Pro intéresse certains développeurs, mais Netflix ne fait visiblement pas partie de la liste. Selon Mark Gurman de Bloomberg, le service de streaming n’a pas l’intention de créer une application native pour le casque d’Apple.

L’application iPad existante de Netflix pourra être utilisée sur l’Apple Vision Pro, permettant ainsi aux utilisateurs de regarder des films, séries et documentaires. Mais ils n’auront pas une interface conçue spécifiquement pour le casque.

Les développeurs qui ne veulent pas créer une application à partir de zéro pour le Vision Pro ont deux options : laisser leurs applications iPad fonctionner telles quelles sur l’appareil ou les adapter au Vision Pro. Netflix a choisi la première solution.

Très peu d’entreprises ont promis des applications dédiées au Vision Pro à ce stade, mais la réticence de Netflix n’est pas anodine. Le géant du streaming a été l’une des entreprises les plus en vue à rejeter le système d’achat intégré d’Apple, son application iOS ne prend plus en charge AirPlay, et il n’est pas possible de s’abonner à Netflix via l’application.

Il sera intéressant de voir si le choix de Netflix est définitif ou si le service va revenir sur sa décision une fois que le casque sera disponible en 2024. Mais il faut dire que la commission d’Apple (30%) sur les achats intégrés et l’impossibilité de proposer aux utilisateurs de s’abonner depuis l’application sans passer par le système d’Apple risquent d’être un important frein pour créer une application Netflix spécifique à visionOS.