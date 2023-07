Ce petit bout de papier a une vraie histoire : un chèque signé à la fois par Steve Jobs et Steve Wozniak est proposé aux enchères chez RR Auctions. Si ce chèque est si spécial, outre les signatures des deux célèbres co-fondateurs, c’est qu’il est daté du 19 mars 1976, soit 13 jours à peine avant la création officielle d’Apple ! Le chèque de 116,97 dollars (630 dollars aujourd’hui) est d’ailleurs libellé à l’ordre de Ramor Inc., une société de circuits imprimés, et servira donc à acheter certains des composants nécessaires à la fabrication de l’Apple 1. Quand on vous dit que ce bout de papier a une (belle) histoire…



A noter que le chèque est un Wells Fargo de 7,5 pouces sur 3 pouces, et que ses numéros d’acheminement sont les mêmes que ceux des tous premiers chèques d’Apple (lorsque la société sera créée 13 jours plus tard). RR Auctions estime que l’enchère finale de ce chèque se situera aux alentours des 50 000 dollars. La vente aux enchères qui contient ce chèque démarre dès demain et restera ouverte jusqu’au 24 août 2023. Plus de 50 articles liés à Apple seront proposés (dont un Apple 1 et un Lisa).