L’Apple Watch Series 9, qui devrait normalement être annoncée le mois prochain, aurait le droit à un nouveau coloris : rose. La fuite vient du leaker ShrimpApplePro, qui a déjà partagé de bonnes informations au sujet d’Apple dans le passé.

Actuellement, l’Apple Watch Series 8 en aluminium a le droit aux coloris minuit, lumière stellaire, argent et Product RED (rouge). L’Apple Watch Series 9 conserverait ces coloris et ajouterait donc un modèle rose. Pour information, Apple propose déjà des produits en rose. C’est disponible du côté des iPad, iPad mini, iPad Air et iMac. Les rumeurs suggèrent aussi que les iPhone 15 et 15 Plus auront le droit à une déclinaison rose, mais les modèles Pro n’y auraient pas le droit.

En ce qui concerne l’Apple Watch Series 9 en acier inoxydable, on resterait avec trois modèles : or, argent et graphite.

Si l’on en croit les fuites, l’Apple Watch Series 9 aura le droit à la nouvelle puce S9. Elle sera notable puisqu’elle embarquera un processeur plus puissant. En comparaison, les Apple Watch Series 7 et 8 ont la même puissance que la Series 6 parce que le processeur n’a pas bougé, bien que les puces aient évolué (S7 et S8).

En toute logique, Apple profitera de la keynote de septembre où seront annoncés les iPhone 15 pour dévoiler sa nouvelle montre. Une Apple Watch Ultra 2 est également attendue. En revanche, il n’y aurait pas une Apple Watch SE 3 en 2023.