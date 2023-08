Apple a cessé de signer iOS 16.5.1 pour iPhone et iPadOS 16.5.1 pour iPad au niveau de ses serveurs. Par conséquent, il n’est plus possible d’installer cette version spécifique, que ce soit en tant que mise à jour ou en tant que restauration.

iOS 16.5.1 a vu le jour le 21 juin pour corriger le bug avec l’adaptateur d’Apple pour appareil photo Lightning vers USB 3. Ce problème était apparu avec iOS 16.5. Plusieurs témoignages d’utilisateurs indiquaient qu’un iPhone sous iOS 16.5 ou un iPad sous iPadOS 16.5 ne réagissait tout simplement pas à l’adaptateur pour appareil photo Lightning vers USB 3. C’est comme s’il n’était pas connecté. iOS 16.5.1 a aussi été l’occasion de boucher deux failles exploitées par des hackers.

Pour ce qui est des anciens iPhone et iPad, Apple a cessé de signer iOS 15.7.7. Cette mise à jour a également été disponible le 21 juin pour boucher trois failles de sécurité, dont les deux exploitées par les hackers évoquées auparavant.

Il est aujourd’hui uniquement possible d’installer iOS 16.6, qui a vu le jour le 24 juillet. Apple signe naturellement cette version, étant donné que c’est la dernière en date à être stable. Pour les anciens appareils, c’est iOS 15.7.8 qui a également vu le jour le 24 juillet.

La prochain étape est iOS 17, qui est actuellement disponible en version bêta. Les développeurs y ont le droit depuis juin. C’est disponible depuis peu pour les testeurs publics.