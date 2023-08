La Corée du Sud n’est autre que le pays de Samsung, mais les Coréens se tournent de plus en plus vers l’iPhone. C’est surtout le cas pour ceux qui ont moins de 30 ans. Apple réussit à gagner des parts de marché.

Une étude du cabinet Counterpoint Research révèle que 85% des Coréens de moins de 30 ans ont eu un smartphone Android (Samsung, LG, etc) comme premier téléphone. Mais aujourd’hui, 53% d’entre eux ont basculé sur un iPhone.

Pourquoi ce choix ? 32% des utilisateurs disent avoir basculé chez Apple pour les performances générales, notamment pour la partie photo. On comprend donc mieux pourquoi Apple a réalisé plusieurs campagnes Shot on iPhone en Corée du Sud. La dernière en date a été réalisée avec le groupe de K-pop NewJeans qui se veut très populaire dans le pays et qui a participé à l’ouverture d’un Apple Store. D’autre part, 31% disent avoir choisi l’iPhone pour l’image de marque.

Apple semble en tout cas marquer des points. 92% des Coréens qui possédaient un iPhone comme tout premier smartphone ont déclaré qu’ils utilisaient toujours la marque. Environ 76% d’entre eux ont déclaré qu’ils n’étaient pas disposés à utiliser des téléphones Android à l’avenir. Ils invoquent l’insatisfaction à l’égard du design (52%) et des performances (29%) des smartphones Android.

Toutes tranches d’âge confondues, plus de la moitié des personnes déclarent être passées de l’iPhone à Android pour des fonctions faciles à utiliser, comme Samsung Pay et l’interface utilisateur. Ces réponses sont similaires à celles des utilisateurs actuels d’iPhone, qui se disent prêts à remplacer leurs appareils par des smartphones Android à l’avenir. Par conséquent, pour attirer de nouveaux utilisateurs et fidéliser les clients, les stratégies de marketing axées sur la facilité d’utilisation devraient être efficaces pour les fabricants de smartphones.