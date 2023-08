C’est un paradoxe apparent : malgré une baisse très sensible du chiffre d’affaires sur le Q2 (-20%), les ventes d’iPad auraient progressé de 2% sur la période concernée. Si l’on en croit Canalys, Apple aurait ainsi écoulé 12,3 millions d’iPad sur le trimestre écoulé, contre 12,1 millions sur le Q2 2022. Cela signifie aussi que ce sont principalement les iPad les moins chers qui se sont le mieux vendus, ce qui n’étonnera pas forcément alors que la classe moyenne est actuellement prise à la gorge par une inflation galopante. Mieux encore pour Apple, la part de marché de l’iPad progresse encore plus fortement que les ventes. L’iPad représente désormais 39,8% du marché de la tablette, devant les 18,8% de Samsung et les 6,9% d’Amazon. Cela correspond à un gain de 5 points de Pdm sur un an.

Il faut dire qu’hormis Apple, les principaux fabricants de tablettes ont vu leurs ventes dégringoler sur la période : -13,6% pour Samsung, -33,4% chez Amazon et -39,1% pour Lenovo ! Tout le monde descend, y compris un Huawei en regain de forme (-2,8%) sans même parler de la catégorie fourre-tout des autres fabricants (-6,6%).