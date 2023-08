Plusieurs Mac avec la puce M3 sont en test et un nouveau modèle a été repéré. Selon Mark Gurman de Bloomberg, il a pour identifiant Mac15,12 et il pourrait bien s’agir d’un nouveau Mac mini.

Le Mac en question dispose de la puce M3 avec 8 cœurs pour le processeur (quatre cœurs efficients et quatre cœurs performances), 10 cœurs pour la partie graphique et 24 Go de RAM. La machine tourne sous macOS Sonoma 14.1, qui sera la première mise à jour du prochain système d’exploitation d’Apple. La version 14.0 est actuellement en bêta auprès des développeurs et des testeurs publics.

Jusqu’à présent, six Mac M3 ont été repérés :

MacBook Air de 13 pouces M3 (noms de code Mac15,1 et J513/J613)

MacBook Air de 15 pouces M3 (noms de code Mac15,2 et J515/J615)

MacBook Pro de 13 pouces M3 (noms de code Mac15,3 et J504) iMac M3 (noms de code Mac15,4, Mac15,5 et J433/J434)

MacBook Pro de 14/16 pouces M3 Pro et M3 Max (noms de code Mac15,7, Mac15,8 et J514/J516)

Potentiel Mac mini M3 (nom de code Mac15,12)

Gurman précise que la puce M3 compte autant de cœurs que la puce M2. Par contre, il annonce que la puce M3 Pro proposera 12 cœurs (processeur) et 18 cœurs (graphiques).

Les premiers Mac M3 devraient voir le jour en octobre. Les premiers modèles devraient être l’iMac, le MacBook Air de 13 pouces et le MacBook Pro de 13 pouces. Il faudra probablement attendre 2024 pour les autres Mac.