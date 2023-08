Des détails font leur apparition pour la puce M3 Max qui sera utilisée dans de futurs Mac, dont les MacBook Pro. Bloomberg dévoile notamment le nombre de cœurs, avec les informations qui proviennent des logs d’un développeur d’application.

La puce M3 Max dispose de 16 cœurs pour le processeur (CPU), avec 12 cœurs hautes performances et quatre cœurs efficients, et 40 cœurs pour la partie graphique (GPU). Il y a également 48 Go de RAM. En comparaison, la puce M2 Max — que l’on retrouve dans les MacBook Pro de 14 et 16 pouces, ainsi que le Mac Studio — propose 12 cœurs pour le processeur et 38 cœurs pour la partie graphique. Pour ce qui est de la RAM, cela monte jusqu’à 96 Go.

Apple a choisi le processus de gravure en 3 nm pour la puce M3 Max, ce qui permettra d’avoir un modèle plus puissant, tout en consommant moins d’énergie. Cela devrait donc se traduire par une meilleure autonomie.

Comme c’est le cas avec les M2, Apple propose plusieurs déclinaisons de sa puce M3 : standard, Pro, Max et Ultra. Pour sa part, la puce M3 proposera 8 cœurs (CPU) et 10 cœurs (GPU), là où la M3 Pro embarquera 12 cœurs (CPU) et 18 cœurs (GPU).

Les premiers Mac avec la puce M3 devraient voir le jour au mois d’octobre. Il faut s’attendre à voir le MacBook Air de 13 pouces, le MacBook Pro de 13 pouces et l’iMac avec cette puce. Les autres déclinaisons de la puce arriveront en 2024.