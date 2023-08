Apple va proposer les puces M3, M3 Pro, M3 Max et M3 Ultra dans ses futurs Mac, avec les premiers modèles qui arriveront en octobre. Aujourd’hui, Mark Gurman de Bloomberg dévoile les principales caractéristiques techniques de chaque puce.

Voici le détail des quatre variantes des puces, en commençant par la M3 :

Caractéristiques : 8 cœurs pour le processeur (4 cœurs performances et 4 cœurs efficients) et 10 cœurs graphiques

Mac qui l’utiliseront : MacBook Pro de 13 pouces, MacBook Air de 13 et 15 pouces, Mac mini et iMac (futur iPad Pro aussi).

M3 Pro :

Modèle de base : 12 cœurs pour le processeur (6 cœurs performances et 6 cœurs efficients) et 18 cœurs graphiques

Modèle haut de gamme : 14 cœurs pour le processeur (8 cœurs performances et 6 cœurs efficients) et 20 cœurs graphiques

Mac qui l’utiliseront : MacBook Pro de 14 et 16 pouces, Mac mini.

M3 Max :

Modèle de base : 16 cœurs pour le processeur (12 cœurs performances et 4 cœurs efficients) et 32 cœurs graphiques

Modèle haut de gamme : 16 cœurs pour le processeur (12 cœurs performances et 8 cœurs efficients) et 40 cœurs graphiques

Mac qui l’utiliseront : MacBook Pro de 14 et 16 pouces, Mac Studio.

M3 Ultra :

Modèle de base : 32 cœurs pour le processeur (24 cœurs performances et 8 cœurs efficients) et 64 cœurs graphiques

Modèle haut de gamme : 32 cœurs pour le processeur (24 cœurs performances et 8 cœurs efficients) et 80 cœurs graphiques

Mac qui l’utiliseront : Mac Studio et Mac Pro.

Qu’en est-il de la RAM ? Apple teste actuellement des MacBook Pro avec 36 et 48 Go de RAM. De telles options n’existent pas avec les modèles actuels. On retrouve en l’état 16, 32, 64 et 96 Go de RAM.

Les premiers Mac M3 arriveront donc à l’automne 2023. Il faudra attendre 2024 pour les modèles M3 Pro, Max et Ultra.