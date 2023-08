En janvier, Peter Stern, le vice-président des services chez Apple, a annoncé sa démission. Quelques mois plus tard, Ford annonce avoir recruté l’ancien responsable du fabricant d’iPhone.

C’est par le biais d’un communiqué que Ford annonce avoir recruté Peter Stern. L’ex-cadre d’Apple va être aux commandes de la nouvelle entité Ford Integrated Services, qui créera et proposera des expériences client basées sur des logiciels dans les divisions Ford Blue, Model e et Ford Pro. Le nouveau dirigeant commence aujourd’hui et se rapporte à Jim Farley, le PDG de Ford.

Le constructeur automobile indique que Peter Stern va :

Développer les activités liées au système de conduite mains libres sur autoroute BlueCruise de Ford et les services de productivité et de sécurité, y compris ceux de l’activité Ford Pro Intelligence

Imaginer et fournir de nouveaux services à forte valeur ajoutée

Diriger le marketing des services, certaines expériences client hors du véhicule et Ford Next

« Il s’agit d’une transformation car la pierre angulaire de notre plan Ford+ est la création de services et d’expériences incroyables pour les clients, grâce à du matériel et des logiciels de qualité », a déclaré le PDG du groupe. « Personne au monde n’est mieux placé que Peter Stern pour construire cette partie stratégiquement vitale de notre entreprise ».

La décision de Peter Stern de quitter Apple pour Ford fait écho à la décision de Mike Abbot, ancien patron d’iCloud, de rejoindre General Motors (GM) en début d’année. C’est également chez Ford que Doug Field, ex-responsable de l’Apple Car, a atterri.