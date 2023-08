Pendant des années, Apple fait le nécessaire pour que les lois sur le droit à la réparation ne voient pas le jour, mais la situation évolue aujourd’hui. Le fabricant a décidé de supporter SB 244, le projet de loi sur le droit à la réparation en Californie.

Apple est pour le droit à la réparation

Comme le souligne iFixit, Apple a envoyé cette semaine une lettre à la sénatrice californienne Susan Talamantes Eggman pour demander au corps législatif de l’État américain d’adopter le projet de loi. Apple a déclaré soutenir le projet de loi tant qu’il fournirait « des protections pour les clients et les innovateurs ». Le groupe met l’accent sur des éléments spécifiques qui englobent les protections qu’il préfère.

Le SB 244 obligerait les entreprises à fournir à leurs clients les outils nécessaires pour diagnostiquer et réparer les appareils électroniques et électroménagers grand public. Apple a déjà lancé un programme de réparation en libre-service pour les iPhone et les Mac. Ce programme propose aux clients des kits de réparation, des manuels et des composants. Il est fort probable que ce programme réponde aux exigences du projet de loi, d’où le soutien d’Apple.

Le projet de loi prévoit également que les réparateurs non agréés doivent indiquer s’ils utilisent des composants qui proviennent ou non du fabricant. Ainsi, un réparateur indépendant qui se focalise sur l’iPhone en Californie serait tenu de s’approvisionner en pièces auprès d’Apple ou d’informer les clients que les réparations de l’appareil sont effectuées à l’aide de composants d’occasion ou créés par des tiers.

De plus, le projet de loi comporte un élément qui empêche les fabricants d’être tenus de mettre à disposition des outils, des composants et de la documentation pour toute pièce qui désactiverait ou outrepasserait les mesures de sécurité. Dans le cas de l’iPhone, il s’agirait des composants en lien avec Face ID.