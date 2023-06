Apple annonce l’ajout de nouveau appareils avec son programme d’auto-réparation en libre-service pour inclure de nouveaux appareils, dont les iPhone 14 et certains Mac.

Désormais, ceux avec n’importe quelle variante de l’iPhone 14 peuvent commander un composant, comme l’écran, et faire la réparation eux-mêmes. On retrouve aussi le MacBook Air M2 de 13 pouces (mais pas le 15 pouces) et les MacBook Pro M2 Pro/Max de 14 et 16 pouces.

Pour rappel, le programme a été disponible à partir d’avril 2022 aux États-Unis. Il a fallu décembre de la même année pour l’avoir dans les pays d’Europe. Apple fournit les composants, manuels et outils nécessaires à la réparation de certains appareils. Tout est disponible sur le site d’Apple.

Dans la foulée, Apple annonce également faciliter le processus de configuration du système utilisé pour les réparations de l’iPhone, telles que les écrans, les batteries et les capteurs photo. La configuration du système est un logiciel post-réparation qui permet de s’assurer que les réparations effectuées avec des composants Apple d’origine ont été réalisées correctement et que tout fonctionne sans problème. Cet outil est disponible gratuitement pour tous les utilisateurs du service de réparation en libre-service et les prestataires participant aux programmes de réparation Apple.

Le fait de lancer de la configuration du système après une réparation permet d’authentifier les composants Apple, de mettre à jour le firmware et de faire un étalonnage pour garantir de bonnes performances. En outre, pour les réparations impliquant une authentification biométrique, telle que Touch ID ou Face ID, la configuration du système relie les capteurs biométriques à l’enclave sécurisée afin de garantir la sécurité de l’appareil et la confidentialité du client.