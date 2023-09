L’iPad Pro avec l’écran OLED, attendu pour 2024, aurait le droit à 4 To de stockage, soit le double de ce qui est proposé avec le modèle actuel, selon les informations relayées par Yeux1122, un leaker coréen.

Apple propose actuellement 128 Go, 256 Go, 512 Go, 1 To et 2 To pour les iPad Pro. Cela concerne aussi bien le modèle de 11 pouces que celui de 12,9 pouces. Avec l’iPad Pro OLED, Apple passerait donc à 4 To pour la capacité maximum.

Il n’est pas précisé si certaines capacités vont rester ou être abandonnées. Il est toutefois possible que la capacité de 128 Go ne soit plus proposée, permettant d’avoir 256 Go au départ. Mais ce point précis n’est pas confirmé pour l’instant.

Le fait de monter à 4 To de stockage pourrait notamment se justifier par le support du ProRes. Apple a commencé à proposer 2 To de stockage avec l’iPad Pro de cinquième génération. Il y a ensuite eu le support de l’enregistrement de vidéos ProRes en 4K avec l’iPad Pro de sixième génération, mais le stockage n’a pas bougé, alors que les fichiers peuvent être très lourds. Passer à 4 To pourrait donc être intéressant selon les cas.

Un autre changement concerne la mémoire vive. En effet, Apple ne propose pas la même quantité selon la capacité de stockage. Les iPad Pro avec 128, 256 et 512 Go de stockage ont le droit à 8 Go de RAM, là où les modèles avec 1 et 2 To ont 16 Go de RAM. Va-t-on passer à 24 ou 32 Go de RAM avec le modèle de 4 To ? Possible.

Le futur iPad Pro aura un écran OLED, la puce M3 et un nouveau Magic Keyboard, avec une sortie attendue en 2024.